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Гнев Путина из-за ЧС в Норильске назвали пропагандой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Морская спасательная служба

Гнев президента России Владимира Путина, отчитывающего губернатора Красноярского края Александра Усса и руководителя НТЭК Сергея Липина из-за ЧС в Норильске, всего лишь традиционный прием российской пропаганды, высказал мнение польский журналист Витольд Юраш в статье для издания Onet.

«Традиционным приемом российской пропаганды выступает также демонстрация Путина, отчитывающего своих подчиненных, требующего от них объяснений и решительных шагов. Сами они в таких случаях только приносят извинения и обещают исправиться», — цитирует ИноСМИ Юраша.

В российские СМИ попала информация о том, что Путину о случившейся катастрофе не сообщили. Правда это или нет, не имеет значения, считает журналист. По его словам, самое главное — «укрепить в сознании россиян образ хорошего руководителя, которого обманывают нерадивые работники».

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«При царизме был хороший царь и плохие бояре, а в эпоху коммунистического террора — хороший товарищ Сталин, который наверняка не догадывался, что вытворяли Ягода, Ежов и Берия», — высказал мнение корреспондент.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из резервуара в окружающую среду вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива. По данным краевой прокуратуры, загрязнено 180 тысяч квадратных метров земли и водоемов. 

Путин объявил произошедшее ЧС федерального масштаба. На экстренном совещании Путин попросил объясниться губернатора Красноярского края и руководителя компании, которой принадлежит ТЭЦ-3.

Тема: Разлив топлива в Норильске
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