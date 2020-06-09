Сразу четыре пациента с COVID-19 умерли на Алтае

Сразу четыре пациента с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, общее число смертей достигло 30, сообщил оперштаб.

Уточняется, что из четырех умерших двое погибли именно от вируса, а двое – от иных причин. Всего в крае умерли 30 человек, все они взрослые. Из них 17 случаев – от COVID-19, 11 случаев отнесены к иным причинам смерти, еще два находятся на экспертизе.

На 9 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 2458 человек из них 243 ребенка, 68 человек заболели за минувшие сутки. Выздоровели 1101 человек.

Уточняется, что из проходящих лечение 52 человека – тяжелобольные, 19 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.