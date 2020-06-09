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Сехудо назвал условие возвращения в UFC

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © henry_cejudo; instagram.com/henry_cejudo

Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо, в мае сдавший титул чемпиона промоушена UFC в легчайшем весе и объявивший о завершении карьеры, готов вернуться в октагон только ради поединка с австралийцем Алексом Волкановски.

На состоявшемся 9 мая во Флориде турнире UFC 249 Сехудо успешно защитил титул в легчайшем весе в матче против соотечественника Доминика Круза, нокаутировав его во втором раунде. После этого спортсмен объявил, что уходит из профессионального спорта.

«Я доволен карьерой. Есть только один бой, ради которого я могу вернуться. Я бы просыпался по утрам с мыслью об этом бое. Имею в виду поединок с Алексом Волкановски», — сказал Сехудо в интервью порталу TMZ.

Он добавил, что победа над Волкановски сделала бы его «величайшим бойцом ММА в истории».

Сехудо 33 года, он чемпион Олимпийских игр 2008 года в вольной борьбе, с 2014 года выступал в UFC, в смешанных единоборствах провел 18 боев , одержав 16 побед и потерпев два поражения.

Волкановски — действующий чемпион UFC в полулегком весе. В смешанных единоборствах 31-летний спортсмен провел 22 боя, 21 из которых завершился победой.

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