Пострадавший в ДТП с Ефремовым мужчина скончался

Мужчина, пострадавший в ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, скончался в больнице.

«Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Он получил травмы, несовместимые с жизнью», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло поздно вечером в понедельник в Москве. Актер Михаил Ефремов, находясь за рулем «Джипа» пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада», за рулем которого находился мужчина.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).