Жителям Бурятии пообещали безопасное голосование по Конституции

Жители Бурятии будут голосовать по поправкам в Конституцию на «безопасных» избирательных участках. Для защиты от заражения коронавирусом Избирком предусмотрел дезинфицирующие коврики и раздачу ручек, сообщила пресс-служба республиканского правительства.
Голосовать за или против внесения изменений в Конституцию смогут все, в том числе больные COVID-19, а также контактные лица. К ним направят сотрудников Избиркома прямо в медучреждение, а наблюдателями будут сотрудники больниц. К гражданам старше 65 лет, желающим проголосовать, отправят также специалистов Избиркома и наблюдателей.
«С 25 июня начнется досрочное голосование и для тех, кто не сможет прийти на избирательные участки 1 июля. Заявления для участия в досрочном голосовании можно подавать с 5 июня через МФЦ. Подать его можно как самостоятельно, так и через иных лиц», — подчеркнул председатель республиканского Избиркома Дмитрий Ивайловский.
Голосование на дому будет проводиться бесконтактным способом – с использованием индивидуальных пакетов, в которые будут упакованы бюллетени для голосования и одноразовые ручки. Автомобили для выездов на голосование на дому также будут обрабатываться антисептиком.
На избирательных участках также будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Перед входом разместят дезинфицирующий коврик. Каждому участнику голосования на входе в избирательный участок будут измерять температуру бесконтактным способом, обработают руки антисептиком, выдадут медицинскую маску, перчатки и шариковую ручку.
Помещения избирательных участков, включая кабинки для голосования, будут обрабатываться специальным дезинфицирующим раствором. Участников голосования обяжут соблюдать социальную дистанцию.