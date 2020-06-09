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Жителям Бурятии пообещали безопасное голосование по Конституции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Бурятии будут голосовать по поправкам в Конституцию на «безопасных» избирательных участках. Для защиты от заражения коронавирусом Избирком предусмотрел дезинфицирующие коврики и раздачу ручек, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Голосовать за или против внесения изменений в Конституцию смогут все, в том числе больные COVID-19, а также контактные лица. К ним направят сотрудников Избиркома прямо в медучреждение, а наблюдателями будут сотрудники больниц. К гражданам старше 65 лет, желающим проголосовать, отправят также специалистов Избиркома и наблюдателей.

«С 25 июня начнется досрочное голосование и для тех, кто не сможет прийти на избирательные участки 1 июля. Заявления для участия в досрочном голосовании можно подавать с 5 июня через МФЦ. Подать его можно как самостоятельно, так и через иных лиц», — подчеркнул председатель республиканского Избиркома Дмитрий Ивайловский.

Голосование на дому будет проводиться бесконтактным способом – с использованием индивидуальных пакетов, в которые будут упакованы бюллетени для голосования и одноразовые ручки. Автомобили для выездов на голосование на дому также будут обрабатываться антисептиком.

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На избирательных участках также будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Перед входом разместят дезинфицирующий коврик. Каждому участнику голосования на входе в избирательный участок будут измерять температуру бесконтактным способом, обработают руки антисептиком, выдадут медицинскую маску, перчатки и шариковую ручку.

Помещения избирательных участков, включая кабинки для голосования, будут обрабатываться специальным дезинфицирующим раствором. Участников голосования обяжут соблюдать социальную дистанцию.

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