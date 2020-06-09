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Омич выбросил собаку с пятого этажа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Омской области

Мужчина выбросил собаку из окна квартиры на пятом этаже, животное получило травмы и находится на лечении в ветеринарной клинике, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Свидетелем жестокого обращения с животным стал сосед владельца собаки. Очевидец рассказал сотруднику полиции, что был дома и услышал громкий визг. Выглянув в окно, он увидел, как в доме напротив мужчина средних лет выбрасывает собаку из окна.

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«Рядом с местом происшествия со своими питомцами гуляли омичи. Они попытались оказать первую помощь животному, но оно в руки чужим не далось, а стремилось добраться до своего подъезда», — говорится в сообщении полиции.

Мужчина, ставший свидетелем трагедии, спустился во двор, взял пострадавшую собаку и отнес в ближайшую ветеринарную клинику. Средства на лечение пса оперативно собрали очевидцы произошедшего и местные жители.

Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. Личность хозяина животного устанавливается. Известно, что ранее владелец собаки не был замечен в жестоком обращении. Полтора года назад он забрал её у владельцев: прежняя хозяйка не могла заботиться о животном в силу преклонного возраста.

В настоящее время собака находится на лечении, ее состояние оценивается как тяжелое. По завершении проверки сотрудники полиции вынесут процессуальное решение.

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