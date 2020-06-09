Звезду сериала «Флэш» уволили за высказывания восьмилетней давности

Актер Хартли Сойер, известный по роли Ральфа Дибни в сериале «Флэш» был уволен за скандальные публикации в Twitter, которые датируются 2012 и 2014 годами.

В «твитах» присутствуют различные комментарии расистского, сексистского и в целом скандального характера. Например, Сойер писал, что «одним из его любимых развлечений» стало «похищение бездомных женщин и отрезание им груди», сообщаетVariety.

После этого Харли Сойера убрали из сериала «Флэш». Компании Warner Bros. Television и Berlanti Productions объяснили свое решение тем, что не намерены терпеть такое поведение ни от кого из участников телепроекта.

Актер уже публично попросил прощения за высказывания восьмилетней давности, он объяснил скандальные высказывания желанием привлечь к себе внимание в то время.

«Это было неприемлемое поведение. Это были слова, которые я выкинул в то время, не задумываясь и не признавая того вреда, который они могли нанести тогда и в будущем. Я невероятно сожалею, мне стыдно, и я разочарован в себе за свое невежество тогда. Хочу прояснить: все написанное тогда не отражает того, что я думаю или кем я являюсь сейчас», — написал Харли Сойер в Instagram.

Ранее студия Disney, работая над «Стражами Галактики», разорвала отношения с режиссером Джеймсом Ганном из-за серии «оскорбительных» сообщений в Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта со студией десять лет назад, режиссер размещал саркастические сообщения на темы педофилии, изнасилований и террористических атак. Позднее его вернули в проект.