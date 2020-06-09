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Туристы в России захотели отдыха у водоемов Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Жители России не намерены сидеть дома летом, они хотят отдыхать и купаться и уже забронировали места в гостиницах. В числе приоритетных водоемов для купания — два сибирских озера, сообщил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru по результатам опроса.

Сотрудники сервиса опросили пользователей социальных сетей и выяснили, где они будут купаться этим летом. Большинство пользователей соцсетей в России отдают предпочтение Черному морю — (60,16%). Они поедут в Евпаторию. 

На втором месте — Ейск. В Азовском море планируют купаться 10,16% российских семей. «Бронзу» получила Карелия — 6,91% россиян планируют отдыхать на Онежском озере.

Но туристы стремятся расширить географию купания и выбирают также Рыбинское водохранилище в Ярославской области (5,28%), Балтийское море в Калининградской области (4,88%), озеро Яровое в Алтайском крае и озеро Байкал в Иркутской области (по 3,25%). Меньшее количество россиян поедут на озеро Абрау в Абрау-Дюрсо (1,63%) и на Японское море в бухте Теляковского в Приморском крае (0,41%).

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