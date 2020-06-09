Сотни тысяч моряков оказались в заточении на судах из-за пандемии

Международная организация труда (МОТ) потребовала срочно обеспечить возвращение на родину моряков, около 200 тысяч которых оказались заблокированными на своих судах в разных уголках мира из-за пандемии COVID-19, говорится в заявлении организации.

МОТ «призвала к срочным и скоординированным действиям по освобождению до 200 тысяч моряков, запертых на борту судов по всему миру». Организация считает, что моряков следует признать «ключевыми работниками», обеспечивающими поставки медицинских материалов, продовольствия и других жизненно необходимых товаров, приводит ТАСС заявление МОТ.

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«Неприемлемо заставлять изнуренных моряков продолжать работать по прошествии более четырех месяцев после истечения их контрактов. Это ставит под угрозу их здоровье и морскую безопасность», — заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Ссылаясь на принятую в 2006 году Конвенцию о труде в морском судоходстве, МОТ ожидает от правительств «принятия без задержки мер для облегчения замены экипажей и возвращения моряков на родину».