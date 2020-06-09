Пьяный Михаил Ефремов на «Джипе» протаранил «Ладу»

Актер Михаил Ефимов попал в ДТП в центре Москвы, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

ДТП произошло на Смоленской площади. Водитель Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, он с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

Водителем иномарки оказался Михаил Ефремов, вместе с ним в машине находились актер Иван Стебунов с супругой Еленой Власовой, сообщает StarHit.

Ефремова отправили на медицинское освидетельствование, позднее стало известно, что в его крови присутствовал алкоголь, сообщает ТАСС, со ссылкой на правоохранительные органы.

В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.