Удвоено минимальное пособие по уходу за ребенком

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличивается в два раза — до 6752 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 15 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ранее в ней был прописан базовый минимальный размер пособия в размере 1,5 тысячи рублей по уходу за первым ребенком и 3 тысяч рублей по уходу за вторым и последующими детьми.

Эти суммы ежегодно индексируются с 2007 года, размер индексации прописывается в бюджете на следующий год. Так, с 1 февраля 2020 года ежемесячное минимальное пособие на первого ребенка составляет 3 375,77 рубля на второго и последующих детей — 6 751,54 рубля.

Вдвое повысить минимальное пособие на ребенка ранее предложил президент Путин. Такие выплаты получают неработающие граждане, в том числе студенты. Согласно закону, также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с шести тысяч рублей до 13 504 рублей.