НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Удвоено минимальное пособие по уходу за ребенком

Источник:
Sibnet.ru
255 1
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличивается в два раза — до 6752 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 15 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ранее в ней был прописан базовый минимальный размер пособия в размере 1,5 тысячи рублей по уходу за первым ребенком и 3 тысяч рублей по уходу за вторым и последующими детьми.

Эти суммы ежегодно индексируются с 2007 года, размер индексации прописывается в бюджете на следующий год. Так, с 1 февраля 2020 года ежемесячное минимальное пособие на первого ребенка составляет 3 375,77 рубля на второго и последующих детей — 6 751,54 рубля.

Вдвое повысить минимальное пособие на ребенка ранее предложил президент Путин. Такие выплаты получают неработающие граждане, в том числе студенты. Согласно закону, также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с шести тысяч рублей до 13 504 рублей.

Еще по теме
Курс рубля взлетел до максимума
Установить минимум почасовой оплаты труда предложили в Госдуме
Цена на нефть подскочила на фоне договоренности ОПЕК+
Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии в Норильске
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин одобрил «оцифровку» россиян
•
Москва введет режим самосохранения
•
Удвоено минимальное пособие по уходу за ребенком
•
Кадыров выкупит сотни невест
Подробности
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: как можно и нельзя заразиться ВИЧ?
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Туристы в Красноярском крае едва не погибли на затопленном острове
Сибирь 08.06.2020 17:02
Зоопарк Барнаула показал тигрят и крошечных леопардов
Сибирь 08.06.2020 16:53
Переполненная «шестерка» попала в смертельное ДТП под Новосибирском
Сибирь 08.06.2020 15:07
Жара и грозы придут в Новосибирскую область
Сибирь 08.06.2020 14:52
Самое популярное
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
5666
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
4752
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
4009
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
3828
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин одобрил «оцифровку» россиян
•
Москва введет режим самосохранения
•
Удвоено минимальное пособие по уходу за ребенком
•
Кадыров выкупит сотни невест
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))

Lava Lava

Никогда не понимал такого правосудия, двое выродков изнасиловали и убили ребенка - а их на пожизненное,...

Иркут 69

Цифровой концлагерь. Бирка, номер, разряд...

Captain Nemo

А дальше поголовная "очипизация". И тотальный контроль

D16

"солидный источник" - украинская консалтинговая компания Defense Express, сообщила... ну а дальше юмор...