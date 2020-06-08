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Кадыров выкупит сотни невест

Источник:
РИА Новости
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров выделит средства на выкуп невест более 200 женихам, которые находятся в затруднительном финансовом положении из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

«По поручению главы республики Рамзана Кадырова во всех районах были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения. Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест», — говорится в сообщении.

Семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершения обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег — урду, установленного духовенством. Данные деньги передаются в дар невесте в рамках церемонии.

Из-за пандемии коронавируса заключение браков сейчас ведется с определенными ограничениями. Например, круг участников торжеств ограничен самыми близкими родственниками, а за невестой от семьи жениха могут приехать максимум две машины.

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