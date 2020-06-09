Фильм дня: «Леон» с молодой Портман

Фильм «Леон» 1994 года остается одним из самых легендарных боевиков, однако сразу после съемок никто не подозревал, что сыгравшая в нем 11-летняя Натали Портман станет кумиром миллионов.

Франция, 1994 год, режиссер Люк Бессон, 16+

В главных ролях: Жан Рено и Натали Портман

9 июня Натали Портман празднует свое 39-летие. Фильм «Леон» стал ее дебютом в полнометражном кино.

Фильм рассказывает о профессиональном убийце Леоне, в жизни которого появляется 11-летняя соседка Матильда. Ее семью убивают коррумпированные полицейские, девочка просит Леона помочь ей отомстить.

Натали Портман попала в картину Люка Бессона через слезы. При подборе актрисы на роль Матильды Бессон забраковал практически всех кандидаток из первой очереди.



В этом списке поначалу была и Натали Портман, но ее кандидатуру еще до проб отклонил помощник режиссера, посчитав слишком юной — на тот момент ей было всего десять лет.

Спустя почти год Люк Бессон так и не нашел кандидатуру на роль Матильды. Он повторно просмотрел анкеты и пригласил Портман. Бессон предложил ей представить сцену, в которой убивают всю ее семью, включая младшего брата. При этом создатели фильма знали, что девочка росла одна в семье, без братьев и сестер. Портман так натурально расплакалась, что ее сразу утвердили на роль.

Фильм Люка Бессона «Леон» существует в обычной и расширенной версиях, в расширенной присутствует 25 минут дополнительных сцен, среди которых есть и достаточно скандальные. Например, Матильда играет в «русскую рулетку» с оружием, проверяя чувства спасителя, а также пытается поцеловать Леона.