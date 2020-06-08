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Установить минимум почасовой оплаты труда предложили в Госдуме

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день.

Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается. «Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — приводит РИА Новости проект закона.

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Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.

По мнению авторов, это крайне мало. Кроме того, устанавливая оплату по нижней допустимой планке, работодатель получает необоснованно высокую прибыль и получает возможность сэкономить на отчислениях в соцфонды и уплату НДФЛ, считают они.


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