Курс рубля взлетел до максимума

Курс рубля по отношению к основным валютам взлетел до максимумов с начала марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в понедельник.

Доллар торговался на уровне 68,23 рубля, а евро — 77,12 рубля. В последний раз такой уровень фиксировался 6 марта, когда стало известно о конфликте России и Саудовской Аравии и развале сделки в формате ОПЕК+.

Рекордный рост российской валюты связан с дорожающей нефтью, предполагают эксперты. Ранее страны ОПЕК+ договорились о сохранении квот на добычу нефти на уровне 9,6 миллиона баррелей в сутки.

Ранее предполагалось, что объемы сокращения рынка с июля будут снижены с 9,7 миллиона до 7,7 миллиона. После договоренностей цена Brent поднялась до 42,83 доллара за баррель, а WTI — почти до 40 долларов.