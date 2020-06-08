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Курс рубля взлетел до максимума

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс рубля по отношению к основным валютам взлетел до максимумов с начала марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в понедельник.

Доллар торговался на уровне 68,23 рубля, а евро — 77,12 рубля. В последний раз такой уровень фиксировался 6 марта, когда стало известно о конфликте России и Саудовской Аравии и развале сделки в формате ОПЕК+.

Рекордный рост российской валюты связан с дорожающей нефтью, предполагают эксперты. Ранее страны ОПЕК+ договорились о сохранении квот на добычу нефти на уровне 9,6 миллиона баррелей в сутки.

Ранее предполагалось, что объемы сокращения рынка с июля будут снижены с 9,7 миллиона до 7,7 миллиона. После договоренностей цена Brent поднялась до 42,83 доллара за баррель, а WTI — почти до 40 долларов.

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Nik3316

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