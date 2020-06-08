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Зоопарк Барнаула показал тигрят и крошечных леопардов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Зоопарк Барнаула «Лесная сказка», которому с сегодняшнего дня разрешили работать после смягчения ограничений из-за коронавируса, показал новорожденных тигрят и родившихся недавно маленьких леопардов.

Видео с детенышами опубликовано в социальных сетях в аккаунтах учреждения. Сообщается, что в понедельник четверых тигрят родила самка Багира.

Кроме того, месяц назад пантера Шейла, которую привезли погостить к леопарду Елисею, родила малыша. Еще троих котят зоопарку подарили пантера Мавр и леопард Сильва. А на прошлой неделе сообщалось о рождении троих львят.

«Похоже у вас там место силы! Вы там, похоже, ритуал какой-то провели, чтоб все рожали», – написал один из комментаторов, на что получил ответ, что «мимо сотрудников эта атмосфера также не прошла».

После снятия ограничений зоопарк работает с 10.00 до 21.30 часов, касса – до 21:00 часа. В зоопарк пустят только в маске, здесь необходимо соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки, антисептик для посетителей предоставят сотрудники зоопарка.

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