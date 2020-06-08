Продукты РТК вошли в число лучших методов реагирования на COVID-19

«Виртуальная АТС» и «Комплексные системы тепловизионного контроля» от Ростелекома вошли в список передовых международных методов реагирования на COVID-19, опубликованный Международным союзом электросвязи (МСЭ) — специализированного учреждения ООН.

«Массовый перевод сотрудников на удаленный режим бизнеса — сложная задача, требующая ресурсов и знаний. Поэтому мы предлагаем корпоративным пользователям оптимальные сервисы. Это приоритетная задача компании», — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростелекома Валерий Ермаков.

«Отрадно, что наши продукты опубликованы в международном документе The Coronavirus (COVID-19) Response — ICT Case Repository как пример наилучшей международной практики по мерам реагирования в борьбе с COVID-19 в этот сложный период», — добавил вице-президент РТК.

##Интернет Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности

Надежный сервис «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако.

На основе сервиса «Виртуальная АТС» компания «Ростелеком» запустила «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом. Новое предложение компании позволяет предпринимателям построить эффективные каналы общения с сотрудниками, клиентами и партнерами не выходя из дома.

Организациям, специфика которых не позволяет перевести сотрудников на удаленную работу, «Ростелеком» предлагает уникальное комплексное решение для высокоточного бесконтактного контроля температуры тела с использованием тепловизоров.