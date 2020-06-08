Первый канал объяснил показ протестов в США под музыку из «Брата-2»

Представители Первого канала объяснили, что кадры беспорядков в США относились к программе «Время», и никак не связаны с финальными титрами «Брата-2».

«Первый канал, как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов. В случае с "Братом-2" и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины - Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился. Ровно в 21.00 началась программа «Время», первый сюжет которой вышел под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Гудбай, Америка". А что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остаётся актуальным», — цитирует пресс-службу Первого канала telegram-канал «Подъём».

В воскресенье Первый канал показал фильм «Брат-2», после его окончания зазвучала песня «Наутилуса», на экране появились кадры беспорядков в США под слова: «Гудбай, Америка, ооо! Где я не был никогда, прощай навсегда…»

По поводу отсутствия титров в «Брате-2» также высказался продюсер фильма Сергей Сельянов.

«"Брат­ 2" видели многие — если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить», —сказал он «Газете.ру».