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Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Екатерина Лаут / CC BY-SA 3.0

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду первым среди футболистов смог заработать 1 миллиард долларов.

Сумма доходов 35-летнего футболиста, которая учитывает зарплату, призовые бонусы, контракты со спонсорами и прочие премии за всю карьеру, уже преодолела 1 миллиард долларов, подсчитал Forbes.

Роналду стал третьим спортсменом-миллиардером в истории, до него такую сумму заработали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйуэзер-младший.

«Криштиану Роналду является одним из величайших игроков всех времен в самом популярном в мире виде спорта в эпоху, когда футбол еще никогда не был таким богатым», — прокомментировал Ник Харрис из Sporting Intelligence.

Роналду начал карьеру в португальском «Спортинг», затем перешел в английский «Манчестер Юнайтед», после — в «Реал Мадрид», с 2018 года играет за «Ювентус».

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Nik3316

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DarkII

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korvinsS

Как я уже говорил его достроят не смотря ни на что и ты сам это прекрасно понимаешь ты это уже доказал...

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