Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду первым среди футболистов смог заработать 1 миллиард долларов.

Сумма доходов 35-летнего футболиста, которая учитывает зарплату, призовые бонусы, контракты со спонсорами и прочие премии за всю карьеру, уже преодолела 1 миллиард долларов, подсчитал Forbes.

Роналду стал третьим спортсменом-миллиардером в истории, до него такую сумму заработали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйуэзер-младший.

«Криштиану Роналду является одним из величайших игроков всех времен в самом популярном в мире виде спорта в эпоху, когда футбол еще никогда не был таким богатым», — прокомментировал Ник Харрис из Sporting Intelligence.

Роналду начал карьеру в португальском «Спортинг», затем перешел в английский «Манчестер Юнайтед», после — в «Реал Мадрид», с 2018 года играет за «Ювентус».