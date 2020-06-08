Спровоцировавший в США бунт полицейский предстанет перед судом

Полицейский из Миннеаполиса Дерек Чавен предстанет перед судом за применение удушающего приема при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, повлекшего смерть последнего, а затем и массовые беспорядки в США.

Чавена обвиняют в совершении убийства второй степени. Это намеренное убийство без предварительного умысла, когда намерение заключалось в причинении физического вреда при проявлении полного безразличия к человеческой жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Ранее обвинение было более легким, речь шла о непреднамеренном убийстве, однако впоследствии оно было ужесточено. При этом генпрокурор штата Миннесота не исключил полностью, что обвинение не будет доведено до самой тяжелой первой степени. По нынешнему обвинению Чавену грозит до 40 лет лишения свободы.

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Именно он давил на сонную артерию Флойда коленом в течение 8 минут 46 секунд, несмотря на то что тот говорил: «Не могу дышать». За его освобождение назначен залог в 1 миллион долларов.

Еще трое полицейских, помогавших при задержании, обвинены в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Все они были вскоре уволены из полиции. Каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы, но они предстанут перед судом 29 июня.

Чавен проработал в полиции 19 лет. Известно, что он участвовал в нескольких инцидентах со стрельбой. В его адрес было подано 15 жалоб, лишь одна из которых имела для него дисциплинарные последствия.

После смерти Флойда акции протеста вспыхнули сначала в самом Миннеаполисе, а затем и по всей страны. Бунтом оказались охвачены сотни американских городов. Властям пришлось вводить комендантский час и вызывать на помощь полиции национальную гвардию.