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Xiaomi выпустит смартфон с рекордным 120-кратным зумом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания выпустит смартфон с невероятным 120-кратным приближением, что станет рекордным значением для серийных гаджетов.

Новый смартфон станет частью линейки Mi CC10, которую должны представить в 2020 году, пишет ресурс Xiaomishka. При этом сама технология рекордного приближения пока держится в секрете. Скорее всего, аппарат получит мощный телеобъектив.

Сейчас рекорд по приближению принадлежит другому китайскому смартфону — Huawei P40 Pro+. Он первым получил 100-кратный зум. Аналогичные возможности есть у корейского аппарата Samsung Galaxy S20 Ultra.

Новый смартфон Xiaomi будет работать на базе процессора Snapdragon 775, который является более мощной версией Snapdragon 768, а также поддерживает сети 5G. По предварительной информации, релиз смартфона планируется в июле 2020 года.

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Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))

Lava Lava

Никогда не понимал такого правосудия, двое выродков изнасиловали и убили ребенка - а их на пожизненное,...

DarkII

То чувство, когда по запросам поисковиков осознаёшь как деградирует общество......

korvinsS

Как я уже говорил его достроят не смотря ни на что и ты сам это прекрасно понимаешь ты это уже доказал...

all busy

Зато в июне уже неделю колотун стоит.