Xiaomi выпустит смартфон с рекордным 120-кратным зумом

Компания выпустит смартфон с невероятным 120-кратным приближением, что станет рекордным значением для серийных гаджетов.

Новый смартфон станет частью линейки Mi CC10, которую должны представить в 2020 году, пишет ресурс Xiaomishka. При этом сама технология рекордного приближения пока держится в секрете. Скорее всего, аппарат получит мощный телеобъектив.

Сейчас рекорд по приближению принадлежит другому китайскому смартфону — Huawei P40 Pro+. Он первым получил 100-кратный зум. Аналогичные возможности есть у корейского аппарата Samsung Galaxy S20 Ultra.

Новый смартфон Xiaomi будет работать на базе процессора Snapdragon 775, который является более мощной версией Snapdragon 768, а также поддерживает сети 5G. По предварительной информации, релиз смартфона планируется в июле 2020 года.