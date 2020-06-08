Украинские эксперты заявили о возможном ракетном ударе США по Сибири

Ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США способно нанести удар по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» область воздушного пространства и поразить цели в Сибири и Арктики, сообщила украинская консалтинговая компания Defense Express.

Дальность пуска установленных на воздушном судне крылатых ракет, по мнению экспертов, составляет 980 и более чем 1,2 тысячи километров соответственно. «Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — РИА Новости экспертов Defense Express.

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Подчеркивается, что речь идет о российских арктических военных базах, а также инфраструктуре Северного морского пути, обеспечивающего жизнеспособность целых регионов и значительной части экономики страны.

Также в Defense Express рассказали, что власти Украины используют западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму.