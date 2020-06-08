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Древнейший храм майя нашли с помощью лидара

Источник:
ТАСС
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Фото: © Takeshi Inomata

Археологи с помощью лидара нашли самый древний и крупный храмовый комплекс индейцев майя на берегах реки Сан-Педро на границе между Мексикой и Гватемалой возрастом 800-1000 лет до нашей эры.

«Анализируя низкокачественные снимки этой местности, полученные властями Мексики с помощью с лазерных радаров, мы заметили огромную платформу. Более детально просканировав эту территорию, мы нашли под почвой следы огромного здания, которое оставалось невидимым для местных жителей из-за его монументальных размеров и плоской формы», — приводит ТАСС слова археолог из Университета Аризоны Такеси Иномата.

Искусственная платформа правильной формы длиной 1413 метров и шириной 399 метров возвышается над окружающим ландшафтом на 10–15 метров. Это основное сооружение окружено множеством меньших по размеру сооружений: дамб, скатов, платформ и тому подобного.

При раскопках исследователи нашли на месте 69 образцов обугленной органики, которую смогли датировать радиоуглеродным методом и отнести к 1000–800 годам до нашей эры — началу так называемого среднего доклассического периода цивилизации майя. До недавнего времени ученые полагали, что майя в это время только переходили к оседлости и им еще далеко было до монументального строительства.

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Цивилизация индейцев майя существовала на полуострове Юкатан несколько тысячелетий. Примерно в девятом веке нашей эры жители покинули большинство городов-государств майя. Ученые до сих пор спорят о том, почему это произошло.

Многие исследователи предполагают, что причиной стала серия очень продолжительных засух и других климатических факторов. В пользу этого говорят крупные водохранилища и системы каналов, открытые в 2012 году на территории Тикаля, одного из крупнейших городов индейцев.

С другой стороны, три года назад Иномата и его коллеги обнаружили, что гибель их культуры могла быть связан с политическими конфликтами между индейскими полисами. Эти открытия породили массу споров между историками, климатологами и археологами.



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