Магазины одежды и обуви открылись в Новосибирске

Магазины непродовольственных товаров получили разрешение на работу с понедельника, 8 июня. Но для того, чтобы начать работу, они должны выполнить ряд требований, сообщила пресс-служба правительства области.

С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным входом и общая площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров, сообщил на совещании в понедельник руководитель региона Андрей Травников.



«Новосибирской области удается сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим, большая часть предприятий и организаций новосибирской экономики уже функционирует. Ни на минуту не останавливался агропромышленный комплекс региона. Лишь на неделю была приостановлена работа промышленно-строительного комплекса», — отметил Травников.

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Он напомнил, что почти два месяца работает практически вся сфера услуг — парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и так далее.

С середины мая на территории области жителям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе – при соблюдении определенных условий безопасности. С начала июня возобновили работу продовольственные рынки.