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Магазины одежды и обуви открылись в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Елена Кондратенко, Sibnet.ru

Магазины непродовольственных товаров получили разрешение на работу с понедельника, 8 июня. Но для того, чтобы начать работу, они должны выполнить ряд требований, сообщила пресс-служба правительства области.

С 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным входом и общая площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров, сообщил на совещании в понедельник руководитель региона Андрей Травников.

«Новосибирской области удается сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим, большая часть предприятий и организаций новосибирской экономики уже функционирует. Ни на минуту не останавливался агропромышленный комплекс региона. Лишь на неделю была приостановлена работа промышленно-строительного комплекса», — отметил Травников.

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Он напомнил, что почти два месяца работает практически вся сфера услуг — парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и так далее. 

С середины мая на территории области жителям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе – при соблюдении определенных условий безопасности. С начала июня возобновили работу продовольственные рынки.

Тема: Распространение коронавируса
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Новосибирск #Торговля #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))

Lava Lava

Никогда не понимал такого правосудия, двое выродков изнасиловали и убили ребенка - а их на пожизненное,...

DarkII

То чувство, когда по запросам поисковиков осознаёшь как деградирует общество......

korvinsS

Как я уже говорил его достроят не смотря ни на что и ты сам это прекрасно понимаешь ты это уже доказал...

all busy

Зато в июне уже неделю колотун стоит.