Дожди задержатся в Восточной Сибири

Прохладная погода с дождями и грозами установится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Температура днем в большинстве районов не превысит +23 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Бурятии и Забайкальскому краю ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +3… +9, местами до 0 градусов, а по северу возможны заморозки. Днем +18… +23, местами до +26 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный с порывами до 16 метров в секунду. Температура ночью +5… +10, при прояснении до 0 градусов. Днем +16… +21, местами +6… +11 градусов.