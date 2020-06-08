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Функция «рекомендации по очистке» появится в Windows 10

Источник:
Ixbt.com
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft в очередное обновление Windows 10 включит новую функцию, которое при нехватке места на диске будет рекомендовать пользователю приложения для удаления.

Функция называется «рекомендации по очистке», а смысл ее сводится к предоставлению пользователю списка наименее используемых приложений., пишет Ixbt.com со ссылкой на инсайдеров.

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При заполнении жесткого диска и ОС различного рода приложениями быстродействие компьютера падает. В таком случае пользователь сможет прибегнуть к «рекомендации по очистке» —списку программ, с отображением объема занимаемого дискового пространства, времени использования, последнего запуска и т.д.

В Microsoft считают, что на основе информации, поданной именно в таком виде, пользователю будет легче определиться с тем, какую программу оставить, а какую удалить, чтобы высвободить место на жестком диске.



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Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))

Lava Lava

Никогда не понимал такого правосудия, двое выродков изнасиловали и убили ребенка - а их на пожизненное,...

DarkII

То чувство, когда по запросам поисковиков осознаёшь как деградирует общество......

korvinsS

Как я уже говорил его достроят не смотря ни на что и ты сам это прекрасно понимаешь ты это уже доказал...

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