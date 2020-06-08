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Очередной антирекорд по заболевшим COVID-19 выявили в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Медики в Иркутской области выявили за сутки 206 человек с коронавирусной инфекцией. Основной прирост заболевших произошел из-за заразившихся вахтовиков с нефтяных месторождений, сообщил региональный оперативный штаб в телеграм-канале.

По данным оперштаба на утро понедельника, 8 июня, в области за сутки выявлено 206 человек с коронавирусной инфекцией. За все время госпитализировано 2223 пациента. За все время выздоровели 831 человек, умерло 29.

Более 1,2 тысяч из общего числа заболевших — вахтовики с нефтяных месторождений в Усть-Куте и Бодайбо, где произошла вспышка заболеваемости в мае. В Усть-Куте инфицированными оказались подрядчики «Иркутской нефтяной компании» (ИНК), в Бодайбо — сотрудники «Полюса», ООО «Друза» и ПАО «Высочайший».

Режим самоизоляции в регионе действует до 14 июня. На территорию области можно попасть на автомобильном, авиа- и железнодорожном транспорте. При въезде на автомобиле необходимо предварительно заказать электронный пропуск.

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