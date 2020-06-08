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Власти Забайкалья продлили ограничения из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Правительство Забайкалья учло рекомендации Роспотребнадзора и продлило ограничения, связанные с противодействием распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ограничения продлят на неопределенный срок. В случае улучшения регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно, сообщила на оперативном совещании в понедельник губернатор края Александр Осипов.

Основанием для снятия огрничений являются наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, показатель тестирования населения, уровень летальности. Также учитывается регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении с уровнем, рассчитанным за последние три года.

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Сейчас в Забайкальском крае открыта деятельность объектов торговли, работа которых предусмотрена, согласно федеральному документу, как часть снятия ограничений. На объектах обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, предусматривающие масочный режим, социальную дистанцию, дезинфекцию помещений.

Продолжают действовать ограничения в сферах общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса и спортивных объектов. Особое внимание региональных властей обращено на восстановление работы предприятий, где ограничения повлияли на снижение финансовых и экономических показателей.

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