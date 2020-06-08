Мужчина на Бали просидел шесть дней в колодце из-за злой собаки

Индонезийские спасатели на острове Бали достала британца из четырехметрового колодца, где он провел шесть дней после нападения собаки.

Национальная поисково-спасательная служба сообщила, что 29-летний гражданин Великобритании Роберт Джейкоб Мэттью упал в колодец глубиной четыре метра, когда убегал от преследовавшей его собаки.

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Как сообщил глава районной полиции, Мэттью провел в колодце шесть дней без еды и воды. «Он заявил, что упал в колодец шесть дней назад. Когда он упал, он звал на помощь, но никто не услышал», — приводит РИА Новости слова главы полиции.

Чтобы вызволить мужчину из заточения, спасателям пришлось облачиться в защитные костюмы из-за риска заражения коронавирусом.