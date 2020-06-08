Панин на церемонии прощания с Кокшеновым назвал умершего бездарностью

Актер Алексей Панин во время прощания с Михаилом Кокшеновым назвал его бездарным режиссером, но очень хорошим человеком.

«Бездарность. Самый бездарный режиссер, с которым я работал когда-либо — это был Кокшенов. Еще Алла Сурикова… Но я их любил очень, безумно. И Алла Сурикова замечательная, и Кокшенов замечательный. <…> Кокшенов был артистом, который работал с великими артистами, как Даль, Высоцкий. Он деревянный. Кокшенов Михаил Михайлович, к сожалению, я вам правду говорю, он не может прыгнуть выше… Ну я это ему и в лицо говорил: Михаил Михайлович, вы плохой режиссер», — сказал Панин, видео с его высказываниями в адрес Кокшенова опубликовал РЕН ТВ.

Звездные коллеги Кокшенова осудили неуместные высказывания Алексея Панина. Например, Татьяна Васильева сказала, что так себя вести — это кредо артиста по жизни, а Марк Рудинштейн назвал поведения Панина недостойным.

Михаил Кокшенов умер 4 июня после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья. Прощание с артистом прошло в ритуальном зале Митинского крематория 7 июня. После кремации урна с прахом захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.

Народный артист России Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, наиболее известны его роли в фильмах «Даурия», «Не может быть!», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Среди его режиссерских работ — «Русской чудо», «Русский бизнес», где он сам выступал в качестве актера.