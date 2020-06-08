Работодателей обяжут при найме обращать внимание на паспорт

Консультации проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, выяснили «Известия».

О таких мерах говорится и в отчете Минтруда. В документе сообщается о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. Также на консультациях обсуждаются вопросы совершенствования порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции, указано в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Эксперты спрогнозировали трехкратный рост безработицы в России

Сейчас российские законы не предусматривает для работодателей обязанности отдавать предпочтение россиянам при найме новых сотрудников. По рядовым должностям оформление на работу граждан и мигрантов почти не отличается.

Но для ряда отраслей существуют квоты на число сотрудников-иностранцев. Например, в этом году по постановлению правительства в строительных организациях до 80% работников могут быть мигрантами, в компаниях, которые занимаются выращиванием овощей, — до половины, а аптекам привлекать таких сотрудников запрещено.