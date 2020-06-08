Ветер в Новосибирске опрокинул остановку на мужчину

Сильный порыв ветра в Новосибирске соврал металлическую остановку и опрокинул ее на ожидавшего автобуса мужчину. Начата доследственная проверка, сообщила региональное СУ СК России.

В социальных сетях появилась информация, что в Первомайском районе Новосибирска, возле микрорайона «Весенний» из-за порыва ветра упала остановка общественного транспорта.

В результате произошедшего металлическая конструкция задела пассажира, ожидавшего транспорт. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Фото : © скриншот со страницы в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте»

«Эта же платформа уже попадала в наши сводки, тогда также причиной ее падения послужил сильный ветер, прошедшийся по городу и области. По словам читателя, остановку после произошедшего приварили, однако, судя как видно, это не помогло», — написали в группе «АСТ 54» во «ВКонтакте».

Областное СУ СК России проводит уголовно-процессуальную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время следователями СКР проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.