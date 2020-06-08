НАВЕРХ

Появился второй подозреваемый в убийстве красноярской девочки

Источник:
Sibnet.ru
413 1
Фото: © СК РФ

Девочку из красноярского поселка Нижняя Коя изнасиловали и убили двое, следователи задержали еще одного подозреваемого, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Девочка 12 лет пропала 29 мая, вечером она ходила с младшей сестрой за коровами, а затем осталась на детской площадке, но домой не вернулась. Тело ребенка со следами насилия обнаружили в заброшенном пожарном колоде 1 июня, в тот же день по подозрению в убийстве задержали 25-летнего местного жителя.

Мужчине предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование малолетней), пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней) и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Однако генетическая экспертиза биологических следов, обнаруженных на одежде девочки, показала, что преступников могло быть двое. Задержан 19-летний житель поселка Нижняя Коя, который в ходе допроса частично признал свою вину.

Также возбуждено дело части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении соцработников. По версии следствия, в соцслужбе знали, что семья девочки неблагополучная, но не выполнили обязанности, что и привело к преступлению. Убийство ребенка находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Еще по теме
Задержаны атаковавшие инкассаторов в Красноярске
Убийством школьницы заинтересовался Бастрыкин
Медсестру скорой помощи избили в Кузбассе
Иркутского бизнесмена похитили и пытали из-за медицинских масок
смотреть все
Красноярск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Цена на нефть подскочила на фоне договоренности ОПЕК+
•
Работодателей обяжут при найме обращать внимание на паспорт
•
Автомобили ФСИН и приставов получат мигалки
•
Невменяемый москвич открыл стрельбу по прохожим из окна. ВИДЕО
Подробности
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: как можно и нельзя заразиться ВИЧ?
Как это работает
•
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Дожди задержатся в Восточной Сибири
Сибирь 08.06.2020 12:49
Молодожены в Забайкалье устроили свадебный ажиотаж
Сибирь 08.06.2020 12:24
Очередной антирекорд по заболевшим COVID-19 выявили в Приангарье
Сибирь 08.06.2020 11:40
Власти Забайкалья продлили ограничения из-за коронавируса
Сибирь 08.06.2020 11:12
Самое популярное
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
5594
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
4326
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
3728
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
3549
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Цена на нефть подскочила на фоне договоренности ОПЕК+
•
Работодателей обяжут при найме обращать внимание на паспорт
•
Автомобили ФСИН и приставов получат мигалки
•
Невменяемый москвич открыл стрельбу по прохожим из окна. ВИДЕО
Подробности
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: как можно и нельзя заразиться ВИЧ?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Парад на носу и голосование, какой уж тут коронавирус? Все победили, благодаря мудрому руководству и...

_ASUS__

ваше сквернословие не может опровергнуть того факта что в россии в отличии от украины все процессы происходят...

korvinsS

Максимка это ты вреден и не нужен а газопровод нужен Европе и его достроят назло всем деревянный ты наш.

all busy

Зато в июне уже неделю колотун стоит.

Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))