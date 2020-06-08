Появился второй подозреваемый в убийстве красноярской девочки

Девочку из красноярского поселка Нижняя Коя изнасиловали и убили двое, следователи задержали еще одного подозреваемого, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Девочка 12 лет пропала 29 мая, вечером она ходила с младшей сестрой за коровами, а затем осталась на детской площадке, но домой не вернулась. Тело ребенка со следами насилия обнаружили в заброшенном пожарном колоде 1 июня, в тот же день по подозрению в убийстве задержали 25-летнего местного жителя.

Мужчине предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование малолетней), пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней) и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Однако генетическая экспертиза биологических следов, обнаруженных на одежде девочки, показала, что преступников могло быть двое. Задержан 19-летний житель поселка Нижняя Коя, который в ходе допроса частично признал свою вину.

Также возбуждено дело части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) в отношении соцработников. По версии следствия, в соцслужбе знали, что семья девочки неблагополучная, но не выполнили обязанности, что и привело к преступлению. Убийство ребенка находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.