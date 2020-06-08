Автомобили ФСИН и приставов получат мигалки

Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) разрешено использовать на автомобилях проблесковые маячки, соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.

«...Перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, …дополнить пунктом ФСИН России, ФССП России», — говорится в документе.

Ведомства смогут установить по одной мигалке. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, вступил в силу 5 июня.

Использовать спецсигналы может 21 структура, в том числе органы федеральной и региональной власти и РАН. Общее число автомобилей, которым разрешено использовать мигалки, достигло 641.