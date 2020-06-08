Цена на нефть подскочила на фоне договоренности ОПЕК+

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в 43,25 доллара — это на 3% выше пятничного показателя. Выросла и стоимость техасской WTI, также впервые с 6 марта превысившая отметку в 40 долларов за баррель.

Росту нефтяных цен способствовало согласие участников сделки ОПЕК+ сохранить общую квоту добычи в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июня и уменьшить ее на 100 тысяч баррелей в сутки в июле, приводит РБК мнение экспертов Bloomberg.

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Страны, которые не смогли выполнить условия сделки на 100%, обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех следующих месяцев — июля, августа и сентября.

Сразу после достижения соглашения Саудовская Аравия решила серьезно повысить цены на свою нефть. Росту котировок способствовало в том числе и снятие во многих странах ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.