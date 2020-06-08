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Трусову официально отпустили к Плющенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Фигуристка Александра Трусова, исполнительница рекордного количества четверных прыжков, официально перешла в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, соответствующий документ опубликован Федерацией фигурного катания Москвы.

В мае стало известно об уходе 15-летней Трусовой из группы Этери Тутберидзе, новым наставником стал Плющенко. Фигуристка объяснила, что ей нужно сделать ответственный шаг для новых свершений.

Трусова — чемпионка мира среди юниоров, в своем первом взрослом сезоне выиграла бронзу в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и России. Она — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая, исполнившая четверной сальхов.

Помимо Трусовой в группе Плющенко будут тренироваться Вероника Жилина, в 11 лет исполнившая на тренировке четверной сальхов, и Софья Муравьева.

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