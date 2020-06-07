Коронавирус унес уже более 400 тысяч человеческих жизней

Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в воскресенье достигло 400 013, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса

По данным исследовательской организации, наибольшее число смертей приходится на США (более 109,8 тысячи), Великобританию (почти 40,6 тысячи), Бразилию (более 35,9 тысячи), Италию (более 33,8 тысячи) и Францию (около 29,2 тысячи).

К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 6,9 миллиона человек. Больше всего случаев инфицирования — 1 920 061 — выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (672 846), Россия (467 073) и Великобритания (286 294).

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 467 673 случая заражения, выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859.