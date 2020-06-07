НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Коронавирус унес уже более 400 тысяч человеческих жизней

Источник:
ТАСС
192 1
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в воскресенье достигло 400 013, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса

По данным исследовательской организации, наибольшее число смертей приходится на США (более 109,8 тысячи), Великобританию (почти 40,6 тысячи), Бразилию (более 35,9 тысячи), Италию (более 33,8 тысячи) и Францию (около 29,2 тысячи).

К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 6,9 миллиона человек. Больше всего случаев инфицирования — 1 920 061 — выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (672 846), Россия (467 073) и Великобритания (286 294).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОпыт узников: как не свихнуться на самоизоляции

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 467 673 случая заражения, выздоровел 226 731 человек, умерли 5 859.



Еще по теме
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с 15 странами
Онищенко призвал к решительному снятию ограничений
Военные по приказу Путина за сутки развернули госпиталь в Чите
Глава Тувы ввел в республике двухнедельный карантин
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус унес уже более 400 тысяч человеческих жизней
•
Россиянам пообещали капризную погоду летом
•
Онищенко призвал к решительному снятию ограничений
•
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с 15 странами
Подробности
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: как можно и нельзя заразиться ВИЧ?
Как это работает
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Современные СМС: как избежать вирусов и рассылки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Военные по приказу Путина за сутки развернули госпиталь в Чите
Сибирь 07.06.2020 15:00
Глава Тувы ввел в республике двухнедельный карантин
Сибирь 07.06.2020 14:01
Гидрометцентр рассказал о рекордной температуре в Сибири
Сибирь 07.06.2020 13:42
Мост обрушился в Красноярском крае из-за проливных дождей
Сибирь 07.06.2020 12:55
Самое популярное
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
5438
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
3433
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
3202
Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков
2974
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус унес уже более 400 тысяч человеческих жизней
•
Россиянам пообещали капризную погоду летом
•
Онищенко призвал к решительному снятию ограничений
•
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с 15 странами
Как это работает
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Современные СМС: как избежать вирусов и рассылки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Германия допустила введение санкций против США
80
США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
78
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
66
Трамп приравнял беспорядки в США к актам терроризма
41
Путин потребовал завершить газификацию страны
39