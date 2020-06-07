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Россиянам пообещали капризную погоду летом

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

По всей территории России этим летом погода будет переменчивой, а жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми. Об этом в интервью URA.ru сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Этим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет происходить частая смена погоды, будут как жаркие и сухие дни, так и холодные и дождливые», — рассказал в интервью URA.ru.

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Он объяснил это сменой климата, из-за которой аналогичные явления можно наблюдать по всему миру. При этом число опасных явлений, таких как ливни, ураганы и грозы, с каждым годом будет увеличиваться.

Вильфанд отметил, что за последний 20 лет их среднегодовое число выросло вдвое. Чаще всего подобные перепады происходят летом, поскольку больше влажных масс поднимается в слои атмосферы. По словам метеоролога, это может позитивно сказаться на урожае.



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