Глава МИД Германии назвал Трампа популистом

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сравнил Дональда Трампа с популистами, пытающимися мобилизовать своих сторонников путем поляризации общества.

«В США многие журналисты во время освещения протестов преследовались и подвергались нападениям. Трамп называл журналистов врагами народа и низшей формой жизни. Такое поведение знакомо нам от популистов во всем мире. <...> Это очень опасно», — приводит РИА Новости слова Мааса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы

Ранее Маас раскритиковал угрозы американского лидера развернуть войска для подавления волны протестов, охвативших города США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских. Министр отмечал, что «вместо того, чтобы подливать масло в огонь», необходимо искать примирение.

По словам Мааса, Вашингтон пока никак не отреагировал на его критику. «Но независимо от того, кто сидит в Белом доме, я абсолютно уверен, что наше партнерство с Соединенными Штатами настолько тесно и несокрушимо, что оно выдерживает критику», — подчеркнул он, добавив, что проблема расизма существует не только в США.