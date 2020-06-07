Посол ответил на обвинения России в поддержке беспорядков в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал беспочвенными утверждения о том, что Москва помогала провокаторам в ходе беспорядков в США. Дипломат связал эти обвинения с русофобией.

«Сейчас нас обвиняют в том, что мы якобы стоим за сценой, чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха. Мы настроены как раз на прагматичное сотрудничество с США», — приводит ТАСС слова посла.

Антонов отметил, что проблема русофобии в США — не новое явление. «Часть политэлиты США отравлена русофобией, и сегодня стало модным трендом использовать антироссийские высказывания, российский фактор для оправдания своих проблем, а возможно и бездействия или неумения их решать», — заявил дипломат.

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Он выразил уверенность, что американцы быстро пройдут этот непростой период, в чем Россия желает им успехов. По словам посла, убийство темнокожего Джорджа Флойда неприемлемо. «Мы переживаем вместе с американцами», — добавил он.

Во многих американских штатах фиксируются массовые протесты и беспорядки после смерти Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.