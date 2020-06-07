Военные по приказу Путина за сутки развернули госпиталь в Чите

Подразделения материально-технического обеспечения Минобороны России менее чем за сутки развернули в Чите полевой многопрофильный госпиталь Восточного военного округа для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Развернуть госпиталь для борьбы с коронавирусом в Забайкалье поручил президент России Владимир Путин. В Читу по распоряжению главы государства прибыла также бригада московских врачей.

«Установлен современный армейский госпиталь, мы благодарны Президенту и министру обороны, которые помогли нам в трудный час, когда больницы уже практически переполнены. Здесь есть все необходимое, для того, чтобы принять сто больных, оказать медпомощь. Госпиталь полностью укомплектован оборудованием, персоналом, всеми лекарствами», — сказал . вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

По его словам, в госпитале есть приемное отделение для первичного осмотра, лаборатория для проведения всех необходимых анализов. «Для тяжелобольных есть все оборудование, аппараты ИВЛ», — уточнил Гурулев.

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Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Госпиталь полностью готов к оказанию квалифицированной помощи. Совершили двухдневный марш из Бурятии. Прибыли 5 июня числа в 16.00 часов, на данный момент госпиталь готов полностью. Здесь могут размещаться до ста больных, предусмотрено отделение анестезиологии и реанимации», — отметил начальник госпиталя Виталий Нам.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрирован 1471 случай заражения коронавирусом, выписаны 807 человек, 27 пациентов умерли. В регионе до 8 июня действуют обязательный масочный режим и ограничительные мероприятия.