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Макгрегор заявил о завершении бойцовской карьеры

Источник:
"Р-Спорт"
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Фото: Andrius Petrucenia / CC BY-SA 2.0

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявило завершении бойцовской карьеры.

Спортсмен поблагодарил в Twitter всех причастных к его выступлениям и выложил фото со своей матерью.

«Привет, парни. Я решил закончить с боями. Спасибо всем вам за эти прекрасные моменты. Это было круто. Что за путь это был! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одной из моих побед, когда стал чемпионом мира. Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Что бы ты ни пожелала — это твое», — написал экс-чемпион UFC.

Ирландский боец в марте прошлого года уже объявлял о завершении выступлений в октагоне. Тогда его «отставка» продлилась около месяца.

Конор Макгрегор за карьеру в MMA одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

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