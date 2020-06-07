Макгрегор заявил о завершении бойцовской карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявило завершении бойцовской карьеры.
Спортсмен поблагодарил в Twitter всех причастных к его выступлениям и выложил фото со своей матерью.
«Привет, парни. Я решил закончить с боями. Спасибо всем вам за эти прекрасные моменты. Это было круто. Что за путь это был! Вот фотография меня и моей матери в Лас-Вегасе после одной из моих побед, когда стал чемпионом мира. Выбери дом своей мечты, я люблю тебя! Что бы ты ни пожелала — это твое», — написал экс-чемпион UFC.
Hey guys I’ve decided to retire from fighting.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020
Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!
Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!
Pick the home of your dreams Mags I love you!
Whatever you desire it’s yours pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ
Ирландский боец в марте прошлого года уже объявлял о завершении выступлений в октагоне. Тогда его «отставка» продлилась около месяца.
Конор Макгрегор за карьеру в MMA одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
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