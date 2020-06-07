Глава Тувы ввел в республике двухнедельный карантин

Следующие две недели в Туве будут проведены в режиме максимальной самоизоляции из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике, сообщил Глава Тувы Шолбан Кара-оол.

«За прошедшую неделю индекс самоизоляции в Туве был крайне плохим. Возможно, на это повлиял спад пандемии в нашей стране. Между тем, развитие нашей ситуации идёт с опозданием. Мы вышли на пиковые значения распространения ковидной инфекции. Ежедневный прирост у нас перевалил за 4%», — приводит издание «Тува-Онлайн» слова Кара-оола.

Глава республики отметил, что «если анализировать случаи заражения, то невооруженным взглядом видно, что сегодня коронавирус идет через контакты людей. «Особенно беспокоит меня, что одним из главных источников являются внутрисемейные очаги, их у нас уже более 70. Это очень тревожный факт. Мы все знаем, что такое семья в Туве — это, прежде всего, многодетная семья. У нас почти треть семей имеют трех и более детей», — сказал он.

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«Учитывая все это, мы принимаем решение с 8 по 22 июня, то есть на две недели усилить контрольные меры по самоизоляции. Речь фактически идет о двух неделях карантина», — заявил глава республики.

По его словам, его речь идет о проверке разрешительных документов для нахождения людей на улицах, для автомобилей. «Усилим контроль за торговыми точками, различными салонами, парикмахерскими, всегда ли они обоснованно работают или насколько строго выполняют все санитарные нормы», — сообщил Кара-оол

По данным республиканских Роспотребнадзора и Минздрава на 6 июня, всего в республике выявлено 1607 случаев заболевания COVID-19. Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составляет 1,7.