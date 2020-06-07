Гидрометцентр рассказал о рекордной температуре в Сибири

Превышение нормы средней температуры в мае в Сибири достигло уникальной отметки в девять градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее Европейский центр прогнозов и система Copernicus зафиксировали, что глобальная температура в мае 2020 года была на 0,63 градуса выше средней. В Европе средняя температура в мае была на 0,3 градуса ниже средней. Однако, по мнению европейских синоптиков, самым удивительным было превышение нормы в Сибири.

«В регионе Западной Сибири в районе Обской губы превышение составляло девять градусов. Конечно, это уникальная ситуация и очень редкое событие. В Салехарде отклонение от нормы около восьми градусов, в достаточно большом регионе, на севере Западной Сибири аномалия была +8 и более. Территория, где отмечалась аномалия +6, пространнее, в нее входит Обская губа, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

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Глава Гидрометцентра уточнил, что в Новосибирске отклонение от нормы составило 6,3 градуса, в Кемерово — 5 градусов, в Барнауле — 5,1 градуса.

По словам Вильфанда, «изменчивость летних месяцев существенно меньше чем зимних. Отклонение в восемь градусов зимой в любую сторону не часто, но встречается. Это означает исключение из стационарного ряда (средние значения, которые не меняются в течение десятилетий)».

«Если же это повторяющееся событие, то это переход на новый климат, такой каскадный переход. Допустим, в течение десятилетия будут случаться такие аномалии: то на восемь градусов, то на девять. Это невероятно, это значит, что происходит изменение на новый климат. Не постепенное, а почти каскадное. Такие события подтверждают стремительное потепление климата в северных широтах», — пояснил глава Гидрометцентра.