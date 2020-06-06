Прототип АК-74М попал на видео

Прототип АК-74 показали на видео, на основе автомата было создано оружие для всех родов войск и специальных служб, ролик обнародовало издание «Калашников Media».

Отмечается, что образец являлся одним из прототипов автоматов сотой серии АК. От конструкторов потребовали создать унифицированное стрелковое оружие, предназначенное для вооружения всех войск в целом и спецслужб в частности.

Прототип АК-74М отличался от обычных автоматов наличием специальной площадки для крепления дополнительного оборудования, также на него можно установить ночной прицел и прочее оптическое оборудование.

Прототип АК-74М имеет массу 3,6 килограмма, общая длина оружия составляет 943 миллиметра, длина в сложенном состоянии — 705 миллиметров, длина ствола — 415 миллиметров. В автомате применяется патрон калибра 5,45х39 миллиметров.



<br>

От серийных автоматов прототип отличается удлиненным стволом, отсутствующим дульным тормозом, откидывающейся крышкой ствольной коробки, складывающимся пластмассовым прикладом.