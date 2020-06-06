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Врач из Томска отреагировал на гнев губернатора в адрес медиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Главный врач 3-йгородской больницы Андрей Кошель прокомментировал ситуацию, сложившуюся между губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным и медицинскими работниками региона. Жвачкин ранее заявил, что некоторые медики не соблюдают требования безопасности и заражают коронавирусам целые отделения.

«Первое, что хочу сказать: ни одного замечания в адрес врачей от губернатора не было никогда», — приводит слова Кошеля официальный телеграм-канал томского Минздрава.

Во время собрания облдумы Жвачкин рассуждал о медработниках, которые заболели COVID-19. Он привел пример, как девушка, работающая в больнице, нарушила правила безопасности и заразилась вирусом.

«И вот что — выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других?» — рассуждал Жвачкин.

Андрей Кошель заверил, что все медработники и врачи в его больнице строго соблюдают технику безопасности.

«Медики сегодня работают в очень тяжелых условиях — костюмы защиты, щитки, многочасовые смены. Персонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты, все требования жестко соблюдаются», — сказал он.


Тема: Распространение коронавируса
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