НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Участвовавший в «Песнях» новосибирец выпустил новый альбом

Источник:
Sibnet.ru
141 0
Фото: © sadvishnya, instagram.com/sadvishnya

Новосибирский музыкант Олег Вишневский, прославившийся после участия в шоу «Песни», выпустил альбом «Астры в подвале», это уже второй альбом Вишневского после участия телепроекте.

В альбом вошли 10 треков, среди них те, которые поклонники могли частично слышать в соцсетях — «Лавандовое мыло», «Отпусти», «Розовый синий». По словам музыканта, на альбом его вдохновили поклонники: во время мини-тура его впечатлили лица и эмоции зрителей, и он решил создать для них новый музыкальным продукт, где бы показал свой внутренний мир.

«Альбом получился наполовину тихим, наполовину лиричным, потому что каждый из нас — это сплошное противоречие, нерешаемое и нерушимое. Но что-то же приносит гармонию и счастье, и может быть оно спрятано глубоко, в подвале», — рассказал Вишневский Sibnet.ru о новом альбоме.

Олег Вишневский прославился после участия во втором сезоне шоу «Песни» на ТНТ, когда наставниками проекта были Тимати и Баста. Баста отметил нестандартную манеру исполнения молодого музыканта, но ни к кому в команду новосибирец не попал. После шоу он обзавелся поклонниками и выпустил два альбома: «Овес»и «Астры в подвале».

«Это рок, но не классический, и не совсем альтернативный, да и поп-роком и фолк-роком мое направление назвать нельзя. Никогда не выбирал направлений, оно выбрало меня само и при знакомстве «не представилось», пусть публика и коллеги в будущем сами придумают название, а я просто буду петь», — ранее говорил о своей музыке Вишневский.

Еще по теме
Wink покажет легендарный концерт группы Metallica
Концерт с песнями из фильмов «Брат» покажут на Первом канале
«Премию МУЗ-ТВ» перенесли на 2021 год и вручат сразу за два года
Определена дата начала кастингов на шоу «Голос»
смотреть все
Культгид #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил про быстрый выход из режима ограничений
•
Согласовано рекордное сокращение добычи нефти
•
Изменятся правила освидетельствования водителей
•
Прототип АК-74М попал на видео
Как это работает
•
Жар и нарезка: как не пересушить шашлык на мангале
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Современные СМС: как избежать вирусов и рассылки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Участвовавший в «Песнях» новосибирец выпустил новый альбом
Сибирь 06.06.2020 22:26
Путин поправил главу Бурятии
Сибирь 06.06.2020 21:56
Убийством школьницы заинтересовался Бастрыкин
Сибирь 06.06.2020 20:56
Россияне вылетели из Ташкента в Новосибирск
Сибирь 06.06.2020 16:00
Самое популярное
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
5094
Озвучен прогноз погоды на лето в Сибири
4897
Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП
4252
Вышел многопользовательский шутер Valorant
2977
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил про быстрый выход из режима ограничений
•
Согласовано рекордное сокращение добычи нефти
•
Изменятся правила освидетельствования водителей
•
Прототип АК-74М попал на видео
Подробности
•
Новые автоштрафы: за газоны, автохлам и мойку
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: как можно и нельзя заразиться ВИЧ?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Archangel3339

Сейчас будет ныть про компенсацию от государства за потерю денег.

Plaguer

Главное чтоб штаты сами в процессе не развалились )

Иркут 69

Время неумолимо. Оно забирает своё. Светлая память Михаилу Кокшенову...."Женя,Женечка и катюша", "Белые...

Иркут 69

"как в некоторых, других странах"... ☺️Этим сказано всё. Даже если здесь уровень падения спроса и благосостояния...

corrector

да да, "девушка" врач отработала неделю в КовидНом госпитале, а заразилась когда "вышла покурить".....