Участвовавший в «Песнях» новосибирец выпустил новый альбом

Новосибирский музыкант Олег Вишневский, прославившийся после участия в шоу «Песни», выпустил альбом «Астры в подвале», это уже второй альбом Вишневского после участия телепроекте.

В альбом вошли 10 треков, среди них те, которые поклонники могли частично слышать в соцсетях — «Лавандовое мыло», «Отпусти», «Розовый синий». По словам музыканта, на альбом его вдохновили поклонники: во время мини-тура его впечатлили лица и эмоции зрителей, и он решил создать для них новый музыкальным продукт, где бы показал свой внутренний мир.

«Альбом получился наполовину тихим, наполовину лиричным, потому что каждый из нас — это сплошное противоречие, нерешаемое и нерушимое. Но что-то же приносит гармонию и счастье, и может быть оно спрятано глубоко, в подвале», — рассказал Вишневский Sibnet.ru о новом альбоме.

Олег Вишневский прославился после участия во втором сезоне шоу «Песни» на ТНТ, когда наставниками проекта были Тимати и Баста. Баста отметил нестандартную манеру исполнения молодого музыканта, но ни к кому в команду новосибирец не попал. После шоу он обзавелся поклонниками и выпустил два альбома: «Овес»и «Астры в подвале».

«Это рок, но не классический, и не совсем альтернативный, да и поп-роком и фолк-роком мое направление назвать нельзя. Никогда не выбирал направлений, оно выбрало меня само и при знакомстве «не представилось», пусть публика и коллеги в будущем сами придумают название, а я просто буду петь», — ранее говорил о своей музыке Вишневский.