Согласовано рекордное сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились продлить действие текущих параметров сделки по сокращению добычи нефти на месяц, объемы добываемой нефти снижаются на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Члены картеля, которые не реализовали на 100% обязательства в мае и июне, дополнительно сократят добычу в июле–сентябре, чтобы компенсировать несоблюдение квот, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Россия исполнила обязательства по сделке ОПЕК+ на 96%. Первоначально планировалось, что общее сокращение добычи в июле составит 7,7 миллиона баррелей в сутки, новая цифра позволит рассчитывать на более быструю стабилизацию цен на рынке энергоносителей.

Соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти начало действовать с 1 мая, оно рассчитано до апреля 2022 года. Изначально максимально снизить добычу нефти участники намеревались только в мае и июне, после этого планировалось перейти к постепенному наращиванию добычи.