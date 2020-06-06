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Согласовано рекордное сокращение добычи нефти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Страны ОПЕК+ договорились продлить действие текущих параметров сделки по сокращению добычи нефти на месяц, объемы добываемой нефти снижаются на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Члены картеля, которые не реализовали на 100% обязательства в мае и июне, дополнительно сократят добычу в июле–сентябре, чтобы компенсировать несоблюдение квот, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Россия исполнила обязательства по сделке ОПЕК+ на 96%. Первоначально планировалось, что общее сокращение добычи в июле составит 7,7 миллиона баррелей в сутки, новая цифра позволит рассчитывать на более быструю стабилизацию цен на рынке энергоносителей.

Соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти начало действовать с 1 мая, оно рассчитано до апреля 2022 года. Изначально максимально снизить добычу нефти участники намеревались только в мае и июне, после этого планировалось перейти к постепенному наращиванию добычи.

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Топ комментариев

Archangel3339

Сейчас будет ныть про компенсацию от государства за потерю денег.

Plaguer

Главное чтоб штаты сами в процессе не развалились )

Иркут 69

Время неумолимо. Оно забирает своё. Светлая память Михаилу Кокшенову...."Женя,Женечка и катюша", "Белые...

Иркут 69

"как в некоторых, других странах"... ☺️Этим сказано всё. Даже если здесь уровень падения спроса и благосостояния...

corrector

да да, "девушка" врач отработала неделю в КовидНом госпитале, а заразилась когда "вышла покурить".....