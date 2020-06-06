Путин заявил про быстрый выход из режима ограничений

Отменять ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, нужно осознанно и спокойно, однако власти будут стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Будем стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно быстрее», — сказал Путин в ходе встречи с деятелями культуры. Мероприятие проходило онлайн, его транслировал канал «Россия 24».

Российский лидер также предложил главному санитарному врачу и медикам подумать с представителями отрасли над тем, что можно сделать для деятелей культуры и искусства, чтобы они не потеряли квалификацию.

«Музыканты могут дома потренироваться, певцы могут дома, наверное, но балетное сообщество — нет. Поэтому можно наверняка вместе с представителями отрасли найти формы функционирования, чтобы они не вели к серьезной утрате квалификации и уровня», — сказал он.