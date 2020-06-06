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Девушка-боец примерила кимоно на обнаженное тело

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка-боец MMA из США Алиша Заппителла предстала перед фанатами в куртке от кимоно, надетой на обнаженное тело.

Откровенный снимок появился в официальном Twitter спортсменки. 25-летняя девушка спросила подписчиков, какой вид борьбы они предпочитают. Американка уточнила, что сама любит бороться без куртки.

На фотографии рядом с бойцом можно разглядеть пурпурный пояс. Известно, что помимо MMA спортсменка практикует бразильское джиу-джитсу. Пурпурный пояс — третий по счету ранг в бразильском джиу-джитсу после белого и синего поясов, далее следуют коричневый и черный.

Заппителла выступает на профессиональной сцене в рамках промоушена Invicta FC, на ее счету шесть побед и два поражения по правилам смешанных единоборств.

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