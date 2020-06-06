Девушка-боец примерила кимоно на обнаженное тело

Девушка-боец MMA из США Алиша Заппителла предстала перед фанатами в куртке от кимоно, надетой на обнаженное тело.
Откровенный снимок появился в официальном Twitter спортсменки. 25-летняя девушка спросила подписчиков, какой вид борьбы они предпочитают. Американка уточнила, что сама любит бороться без куртки.
Are you a nogi or a yesgi type of person?— Alesha Zappitella (@aleshazapp) June 5, 2020
I prefer nogi pic.twitter.com/VMcF5894c8
На фотографии рядом с бойцом можно разглядеть пурпурный пояс. Известно, что помимо MMA спортсменка практикует бразильское джиу-джитсу. Пурпурный пояс — третий по счету ранг в бразильском джиу-джитсу после белого и синего поясов, далее следуют коричневый и черный.
Заппителла выступает на профессиональной сцене в рамках промоушена Invicta FC, на ее счету шесть побед и два поражения по правилам смешанных единоборств.
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PlaguerГлавное чтоб штаты сами в процессе не развалились )
Иркут 69Время неумолимо. Оно забирает своё. Светлая память Михаилу Кокшенову...."Женя,Женечка и катюша", "Белые...
Иркут 69"как в некоторых, других странах"... ☺️Этим сказано всё. Даже если здесь уровень падения спроса и благосостояния...
D16По твоему заявлению, ты уже должен делать третий виток вокруг планеты!